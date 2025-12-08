Wat als je partner een hekel heeft aan je vrienden?

Als je partner niet kan opschieten met je familie is dat anders dan met je vrienden , omdat je je familie niet kunt kiezen. Dan moet hij of zij zich wel aanpassen.

Maar wat doe je als je partner de pest heeft aan je beste vrienden, de mensen die je wel zelf hebt uitgekozen om mee om te gaan?

Gezamenlijke vrienden maken gelukkiger

Beide partners voelen zich niet goed bij de situatie: één partner krijgt te maken met mensen die hij of zij niet mag, de ander voelt zich verplicht om een eind te maken aan de omgang met zijn of haar beste vrienden.

Koppels die gezamenlijke vrienden hebben zijn gelukkiger, blijkt uit onderzoek. Volgens psychologen komt je relatie onder druk te staan als je partner een hekel heeft aan je vrienden.

Er zijn tal van redenen waarom mensen een hekel hebben aan de vrienden van hun partner: ze verschillen in normen en waarden, ze houden er vervelende gewoontes op na (bv. overmatig drankgebruik, afspraken niet nakomen, geld lenen en niet terugbetalen), enz.

Onderzoek: jaloezie en onzekerheid

Een artikel in het tijdschrift beschrijft 2 studies waarin dit probleem werd onderzocht. Veel mensen gaven aan dat ze heel veel hun partner hielden, maar niet zeker wisten of hun partner evenveel van hen hield. Ze waren jaloers op de vrienden van hun partner. De onderzoekers concludeerden dat dit komt omdat mensen zich onzeker voelen over hun relatie. Ze hebben het gevoel dat de vrienden hen makkelijk zouden kunnen vervangen.

Maar wat doe je eraan?

Wat kun je doen bij spanningen met de vrienden van je partner?

Volgens de onderzoekers kun je het beste proberen om je veiliger te voelen in je relatie. Kijk naar de kwaliteiten van je partner en tekenen die erop wijzen hoeveel hij of zij om je geeft. Als je partner aangeeft dat hij of zij een levenslange verbintenis met je aan wil gaan zegt dat iets over de prioriteiten die hij of zij stelt en voel jij je minder onzeker.

Het kan ook helpen om je te concentreren op de positieve eigenschappen van de vrienden. Een vriend drinkt bv. regelmatig te veel, maar hij is wel een goede vader. Ook kun je overwegen om in relatietherapie te gaan, bv. als je partner moeilijk nee kan zeggen tegen zijn of haar vrienden als die komen met een onredelijk verzoek. Een derde partij kijkt onpartijdig tegen het probleem aan.

Bouw een gezamenlijk netwerk op

Uiteindelijk is het misschien toch beter om langzaam maar zeker een gezamenlijk sociaal netwerk op te bouwen. Dat komt je relatie zeker ten goede.