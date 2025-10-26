Moeders zijn heel blij als ze een dochter krijgen. Gemiddeld meer dan met een zoon. Maar op den duur krijgen moeders en dochters het vaak moeilijk. Dochters maken vaak ruzie met hun moeders doordat beide partijen elkaar willen beschermen en goedkeuren, maar dit regelmatig als kritiek ervaren wordt.

haar, kleding en gewicht. Moeders voelen zich vaak verantwoordelijk voor het welzijn van hun dochters, terwijl dochters verlangen naar erkenning en daardoor opmerkingen van moeders als afwijzing kunnen interpreteren.​ Psycholoog Deborah Tannen identificeerde drie centrale bronnen van conflict:Moeders voelen zich vaak verantwoordelijk voor het welzijn van hun dochters, terwijl dochters verlangen naar erkenning en daardoor opmerkingen van moeders als afwijzing kunnen interpreteren.​

Oudste dochters hebben het extra moeilijk: Volgens therapeuten is er zoiets als het oudste-dochter-syndroom. Oudste dochters voelen zich vaak extreem verantwoordelijk, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun familie en zelfs collega’s.

Oorzaken van conflicten

Kleine voorbeelden van veelvoorkomende conflicten:

Discussies over haarstijl, kledingkeuze of gewicht.​​

Bemoeienis met de opvoeding van eigen kinderen en keuzes in werk/privé.​​

Wetenschappelijke inzichten

Uit een wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat conflictgedrag gedeeltelijk genetisch is bepaald: sommige mensen erven een “ruzie-gen”, waardoor botsingen in gezinnen vaker voorkomen. Daarnaast is acceptatie een belangrijke stap; het loslaten van verwachtingen kan helpen om conflicten te verminderen.

Hoe kun je de relatie verbeteren?

Volgens Tannen is bewustwording van het dubbele karakter van moederlijke zorgzaamheid – die soms als kritiek voelt – essentieel. Het helpt om het advies van moeder te zien als een teken van betrokkenheid, niet alleen als afwijzing.​

Meer lezen: