Pro-Palestijnse activisten lopen spoor op bij Amsterdam Centraal

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 19:36
anp081025206 1
AMSTERDAM (ANP) - Pro-Palestijnse activisten van onder meer Extinction Rebellion (XR) zijn het spoor opgelopen bij station Amsterdam Centraal. Ze staan op meerdere sporen en roepen onder meer "free free Palestine", ziet een ANP-verslaggever.
De actie was dinsdag al aangekondigd, al werd toen niet gezegd om welk station het ging. De demonstranten hadden als eis dat het kabinet woensdag voor 15.00 uur een volledig economisch embargo tegen Israël moest instellen, anders zou op "een cruciaal Nederlands station" een spoorblokkade plaatsvinden.
