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Israël waarschuwt voor nieuwe aanvallen in Zuid-Libanon

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 10:56
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TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen op het zuiden van Libanon. Inwoners van twintig steden en dorpen, waaronder verschillende plaatsen in de buurt van de stad Nabatieh, krijgen het dringende advies te evacueren.
Een woordvoerder heeft gezegd dat inwoners naar het gebied ten noorden van de rivier de Zahrani moeten gaan. Volgens Libanese staatsmedia volgden kort na deze waarschuwing Israëlische luchtaanvallen op een aantal gebieden die genoemd werden in de Israëlische oproep.
Israël blijft aanvallen op Hezbollah uitvoeren ondanks een staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon. Hezbollah is niet betrokken bij dit bestand. De Israëlische krijgsmacht verklaarde vorige maand alles ten zuiden van de Zahrani tot "gevechtszones" en voert sindsdien aanvallen uit op het gebied.
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