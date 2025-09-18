ECONOMIE
Topsprinter Kerley wil record Bolt aanvallen op Enhanced Games

Sport
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 4:13
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse topsprinter Fred Kerley neemt deel aan de eerste Enhanced Games, sportwedstrijden waar doping en andere hulpmiddelen zijn toegestaan. De wereldkampioen op de 100 meter van 2022 wil het wereldrecord van Usain Bolt aanvallen, liet hij weten via de organisatie van het evenement, dat voor het eerst wordt gehouden in mei 2026 in Las Vegas.
Kerley is de eerste baanatleet die zijn deelname toezegt aan de omstreden Enhanced Games. "Het wereldrecord is altijd het ultieme doel van mijn carrière geweest. Dit geeft me nu de kans om al mijn energie te steken in het verleggen van mijn grenzen en de snelste mens ooit te worden", zei de Amerikaan, die ook winnaar is van zilver en brons op de olympische 100 meter. De Amerikaan is momenteel geschorst omdat hij dopingregels heeft overtreden.
Het wereldrecord op de 100 meter is sinds 2009 in het bezit van de Jamaicaan Usain Bolt en staat op 9,58. Kerley heeft een persoonlijk record van 9,76.
