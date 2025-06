1200 liter salpeterzuur gemorst bij bedrijf Horst, pand ontruimd

HORST (ANP) - Bij een bedrijf aan de Handelstraat in het Limburgse Horst is 1200 liter van de gevaarlijke stof salpeterzuur gelekt, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het pand is ontruimd en het personeel is ergens anders ondergebracht.

De woordvoerder is nog niet ter plaatse en weet niet hoeveel mensen het pand moesten verlaten. Er is niemand gewond geraakt. Wel is een persoon met de stof in aanraking gekomen, maar die hoefde na een controle door ambulancepersoneel niet naar het ziekenhuis. Het inademen van de damp van de stof kan "zeer prikkelend" zijn voor de luchtwegen, aldus de woordvoerder.

Brandweerlieden gaan het pand in met beschermende kleding om het probleem te verhelpen. De damp blijft in het pand. Er is geen gevaar voor de omgeving.