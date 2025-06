Hitteprotocol voor dakdekkers en monteurs van zonnepanelen

WOERDEN (ANP) - Werknemers in de technieksector kunnen tijdens de hitte gebruikmaken van koelvesten, nekflappen of koelelementen in helmen om verkoeling te zoeken. Bedrijven in de sector nemen tijdens een hittegolf maatregelen om op een verantwoorde wijze door te kunnen werken bij hoge temperaturen, geeft Techniek Nederland aan. Volgens de brancheorganisatie bestaat hiervoor een hitteprotocol.

"Voor beroepen als dakdekkers en monteurs van zonnepanelen is het werken in de huidige hoge temperaturen extra zwaar", licht een woordvoerder toe. Zo worden de werktijden vervroegd om de heetste uren van de dag, tussen 12.00 en 15.00 uur, zoveel mogelijk te mijden. Sinds maandagochtend is het Nationaal Hitteplan in het hele land actief. In de Arbowet staat geen maximumtemperatuur voor buiten werken, legt de zegsman uit.

Ook krijgen mensen het advies om zware werkzaamheden te spreiden, extra drinkpauzes in te lassen en luchtige en bedekkende kleding te dragen om verbranding te voorkomen.