14-jarige bestraft voor poging aanslag op vestiging Pizzabakkers

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag een 14-jarige jongen veroordeeld omdat hij heeft geprobeerd een explosief tot ontploffing te brengen bij de vestiging van De Pizzabakkers aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam. Op 3 september hing hij een tas met een in elkaar geknutselde constructie aan de deur, die bestond uit zwaar vuurwerk, een cobra 6 en drie flessen benzine. Hij had een aansteker in de hand, maar werd op heterdaad betrapt door de politie, die in verband met eerdere explosies bij De Pizzabakkers aan het observeren was.

De rechtbank legde de jongen 180 dagen jeugddetentie op, waarvan 111 dagen voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel van de straf heeft hij al in voorarrest uitgezeten, waardoor hij niet terug naar de cel hoeft. De rechter heeft hem ook een gedragsmaatregel voor de duur van een jaar opgelegd.

De Pizzabakkers werden geteisterd door ontploffingen bij meerdere panden, die angst hebben gezaaid, stelt de rechtbank vast.