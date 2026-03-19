WK indooratletiek in 2028 in India en in 2030 in Kazachstan

TORUN (ANP) - De wereldkampioenschappen indooratletiek worden in 2028 in Odisha in India gehouden. Twee jaar later vindt het evenement plaats in Astana in Kazachstan. Dat maakte voorzitter Sebastian Coe van de mondiale atletiekbond World Athletics donderdag bekend voorafgaand aan de WK indooratletiek in het Poolse Torun.

Het is voor het eerst dat India een groot evenement van World Athletics organiseert. In de deelstaat Odisha ligt de stad Bhubaneswar, die beschikt over het Kalinga Stadium Complex, met een overdekt stadion.

"De toekomst van de wereldkampioenschappen indooratletiek ziet er rooskleurig en zeker uit", aldus Coe, die blij is met India, dat hoopt in de toekomst nog meer grote sportevenementen te kunnen organiseren. "Dat is een krachtig teken van een land dat gedurfd nadenkt over zijn sportieve toekomst."