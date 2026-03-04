Stempassen voor verkiezingen niet overal goed bezorgd

DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plekken in het land is de bezorging van stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen niet goed gegaan. Zo kregen sommige mensen in Doetinchem een dubbele stempas, terwijl een deel van Spijkenisse juist geen stempassen ontving. In Veenendaal zaten de stempassen in een verkeerde envelop.

In enkele straten in de wijk De Akkers in Spijkenisse zijn geen stempassen bezorgd. Alle bewoners daar krijgen een vervangende stempas. Die ligt waarschijnlijk donderdag in de brievenbus. Alleen die pas is geldig voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als inwoners wel een stempas hadden gekregen, is die niet meer geldig.

De dubbel ontvangen stempassen in Doetinchem worden als ongeldig geregistreerd. Mensen kunnen ze dus niet gebruiken om mee te stemmen. "Hiermee zorgen we ervoor dat het stemproces eerlijk en zorgvuldig verloopt", meldt de gemeente, die eraan toevoegt druk bezig te zijn het probleem op te lossen.

18 Maart

Op de envelop die inwoners van Veenendaal hebben gekregen, stond dat daar een kandidatenlijst in zat, in plaats van de stempassen. De passen zijn gewoon geldig, en de gemeente roept mensen op om de envelop niet zomaar weg te gooien.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 18 maart. In 340 van de 342 Nederlandse gemeenten kunnen kiezers hun stem uitbrengen. Wijdemeren gaat volgend jaar op in Hilversum. De inwoners van die twee gemeenten stemmen daarom in november voor de nieuwe raad van de fusiegemeente.