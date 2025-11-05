Duitse verpleger krijgt levenslang voor doden van patiënten

AKEN (ANP/AFP) - Een Duitse verpleger is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op tien patiënten. De man diende hen dodelijke injecties toe. Hij is ook schuldig bevonden aan poging tot moord op 27 anderen.

De misdaden vonden in 2023 en 2024 plaats in een ziekenhuis in Würselen, een stad in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Aanklagers beschuldigden de 44-jarige verpleger van het toedienen van een dodelijke mix kalmerende middelen en pijnstillers aan zijn slachtoffers, voornamelijk ouderen. Dit zou hij hebben gedaan om zijn werklast tijdens nachtdiensten te verlagen.

De zaak doet denken aan die van de Duitse verpleger Niels Högel, die in 2019 levenslang kreeg voor het doden van 85 patiënten. Ook hij diende zijn patiënten dodelijke injecties toe. Högel wordt gezien als de grootste massamoordenaar in de recente Duitse geschiedenis.