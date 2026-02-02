150 mensen verlaten Gaza via Rafah-overgang naar Egypte

RAFAH (ANP) - Via de Rafah-grensovergang zijn maandag 150 Palestijnen vanuit Gaza naar Egypte gereisd, meldden Egyptische grensbeambten aan persbureau AFP. Het ging om vijftig mensen die medische hulp nodig hebben, met elk twee begeleiders. Daarnaast mochten vijftig Palestijnen vanuit Egypte het gebied in. De grens is sinds 14.00 uur weer gesloten voor de dag.

Alleen Palestijnen die sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas uit het gebied waren gevlucht, mogen nu weer de Gazastrook in, ongeveer 100.000. Ook daarvoor is toestemming nodig van de Israëlische veiligheidsdiensten.

De voorzitter van het technocratische comité dat de Gazastrook moet besturen, Ali Shaath, noemde de heropening een "venster van hoop" voor de Palestijnen in het gebied.

De Rafah-overgang is de enige grensovergang die niet via Israël loopt. Deze is tijdens de oorlog grotendeels afgesloten geweest. De heropening is een belangrijk onderdeel van de eerste fase van het staakt-het-vuren dat in oktober werd bereikt met hulp van de VS.