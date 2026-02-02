Analyse: Rusland rukte in januari sneller op in Oekraïne

KYIV (ANP/AFP) - De Russische opmars in Oekraïne versnelde vorige maand. Dat concludeert persbureau AFP op basis van gegevens van denktank ISW. De Russische krijgsmacht veroverde ondanks de ijskoude winter een gebied van 481 vierkante kilometer, tegenover 244 vierkante kilometer in december.

Het gaat volgens de analyse om een van de grootste terreinwinsten door Rusland in wintermaanden sinds het begin van de oorlog. Rusland controleert momenteel bijna 20 procent van het Oekraïense grondgebied. Sommige gebieden, zoals schiereiland de Krim, waren al voor de invasie van 2022 in handen van Rusland of pro-Russische rebellen.

Tijdens die invasie probeerde Rusland eerst om Oekraïne snel te verslaan. Dat mislukte en er ontstond een bloedige grondoorlog. Een van de Russische doelstellingen is het veroveren van de oostelijke regio Donetsk. Volgens de analyse is de Russische opmars daar in januari juist vertraagd en zou het in het huidige tempo nog achttien maanden duren om het hele gebied in handen te krijgen.