Russell negeert bookmakers en tipt Verstappen als titelfavoriet

BRACKLEY (ANP) - De bookmakers tippen George Russell voor de titel in de Formule 1 dit jaar, maar de coureur van Mercedes wijst toch vooral naar Max Verstappen als belangrijkste gegadigde. "We weten dat Red Bull altijd een geweldige auto heeft en we weten natuurlijk hoe goed Max is. Ik denk dat hij dit jaar zeker mee zal strijden om de titel", zei Russell bij de officiële presentatie van de W17, de Mercedes-auto waarin Russell en teamgenoot Kimi Antonelli dit jaar rijden.

De bookmakers baseren zich op de prestaties van Mercedes tijdens de besloten testdagen vorige week in Barcelona. Daarin testten de Formule 1-teams hun ingrijpend veranderde auto's, die voorzien zijn van motoren die voor de helft elektrisch worden aangedreven. De auto's zijn ook smaller, lichter en wendbaarder.

Mercedes oogde in Barcelona het sterkst. Russell en Antonelli werkten samen vijfhonderd rondjes af. "We hebben een zeer betrouwbare test gehad, maar we zullen moeten afwachten of de auto aan de verwachtingen voldoet", aldus Russell.