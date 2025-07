15.000 Friese huishoudens hebben lagere waterdruk door storing

UTRECHT (ANP) - Zo'n 15.000 huishoudens in Friesland hebben een lagere waterdruk door de storing bij een productielocatie van Vitens. Dat meldt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf.

Eerder gaf Vitens aan dat in delen van Friesland weinig tot geen water uit de kraan kwam. Maar het gaat dus overal om een lagere waterdruk, aldus de woordvoerder. Mensen kunnen volgens hem gewoon douchen, water drinken en wassen.

Het probleem speelt in Súdwest-Fryslân, Harlingen, Franeker en omgeving. Eerder meldde Vitens dat dit ook in Sneek en Leeuwarden het geval was, maar dat blijkt toch niet zo.

De storing is ontstaan door een spontane leidingbreuk. Inmiddels is die breuk gerepareerd, maar het duurt volgens de woordvoerder nog even voordat de druk terug is.