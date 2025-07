Zijn je schoenen net te klein? Je rekt ze simpel op in de ijskast

Heb je een prachtig paar schoenen gekocht, maar zijn ze net iets aan de kleine kant? Je kunt schoenen oprekken met behulp van ijs . Vul een hersluitbare diepvrieszak met water (ongeveer de helft vol), sluit hem goed af en plaats de zak in de schoen, vooral op de plekken waar de schoen te strak zit. Plaats de schoen vervolgens in de vriezer en laat hem daar een nacht staan. Wanneer water bevriest, zet het uit en zal het de schoen voorzichtig oprekken.

Stappenplan

Vul de diepvrieszakken met water. Zorg ervoor dat de zakken goed zijn afgesloten. Plaats de zakken in de schoenen. Zet de schoenen in de vriezer en laat ze daar een nacht staan. Haal vervolgens de schoenen uit de vriezer en laat ze op kamertemperatuur ontdooien. Verwijder de zakken pas als ze bijna helemaal ontdooid zijn. Probeer de schoenen aan. Ze zouden nu iets ruimer moeten zitten.

Dit is een traag proces, geduld is cruciaal. Herhaal de procedure indien nodig tot de schoenen de gewenste pasvorm hebben. Let op: gebruik twee zakken per schoen om het risico op lekkage te minimaliseren.

Belangrijk

Deze methode is het meest geschikt voor leren schoenen, omdat leer van nature mee rekt. Je kunt het eventueel ook toepassen op bepaalde synthetische materialen, maar wees dan extra voorzichtig: sommige stoffen kunnen scheuren. Controleer bovendien altijd eerst of je schoenen kleurvast zijn voordat je ze in de vriezer legt. Maak hiervoor een klein, onopvallend stukje van de schoen vochtig. Zie je kleur op het doek verschijnen? Dan kun je deze methode beter overslaan.