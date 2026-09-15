ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste troonrede onder Jetten is langste sinds de eeuwwisseling

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 14:08
anp150926147 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden.
Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De vorige twee troonredes werden geschreven onder oud-premier Dick Schoof. Daarvoor stelde het kabinet onder leiding van Mark Rutte de jaarlijkse toespraak dertien keer op.
Het vorige record komt uit 2022, toen onder het kabinet-Rutte IV de troonrede 2841 woorden bevatte. De kortste toespraak op Prinsjesdag was in 2009, toen de troonrede onder Jan Peter Balkenende slechts 1542 woorden had.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

FNV eist 5,5 procent, maar zoveel loonsverhoging heb je écht nodig om in 2027 quitte te draaien

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

In Duitsland betaalt je werkgever 6 weken ziekengeld, in Nederland 2 jaar: zo groot zijn de verschillen per land

ANP-568366720

Alfredo kwam net van zijn eigen babyshower toen hij na aanhouding overleed

ANP-514869318

Dit is hoe Vieze Jack er in het echt uitziet

117284144_m

Deze drie soorten gaslighters lopen rond op jouw werkvloer

Loading