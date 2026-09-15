Eerste troonrede onder Jetten is langste sinds de eeuwwisseling

DEN HAAG (ANP) - De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden.

Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De vorige twee troonredes werden geschreven onder oud-premier Dick Schoof. Daarvoor stelde het kabinet onder leiding van Mark Rutte de jaarlijkse toespraak dertien keer op.

Het vorige record komt uit 2022, toen onder het kabinet-Rutte IV de troonrede 2841 woorden bevatte. De kortste toespraak op Prinsjesdag was in 2009, toen de troonrede onder Jan Peter Balkenende slechts 1542 woorden had.