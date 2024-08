17-jarige Schiedammer aangehouden voor dodelijke schietpartij

SCHIEDAM (ANP) - De politie heeft zondagavond een 17-jarige jongen aangehouden voor een schietincident in Rotterdam zaterdagochtend, waarbij een 27-jarige man om het leven kwam. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt. Na het incident startte de politie een onderzoek, dat leidde tot de aanhouding. De 17-jarige wordt verhoord.

De politie vond de 27-jarige man zaterdagmorgen vroeg zwaargewond in een auto in de Piersonstraat in de Schiedamse wijk Nieuwland. Hij had een schotwond en is nog gereanimeerd door ambulancepersoneel, maar overleed daar. Twee mannen die bij het slachtoffer in de auto zaten werden aangehouden als verdachten, maar zijn zondag weer naar huis gestuurd.

Op de Willem Hedaweg in Rotterdam-Overschie zijn sporen gevonden en heeft de politie een gebied afgezet voor onderzoek. De politie meldt dat het schietincident waarschijnlijk daar heeft plaatsgevonden.