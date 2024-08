Wielerploeg dsm-firmenich PostNL met vijf Nederlanders in Vuelta

DEVENTER (ANP) - Wielerploeg dsm-firmenich PostNL start zaterdag in Lissabon met vijf Nederlandse wielrenners in de Vuelta. Gijs Leemrijze, Enzo Leijnse, Tim Naberman, Martijn Tusveld en Julius van den Berg maken deel uit van de ploeg die de Brit Max Poole voor het klassement heeft en de Tsjech Pavel Bittner voor de sprints. De Australiër Chris Hamilton is de achtste renner.

De Vuelta begint op 17 augustus in Lissabon met een tijdrit en trekt na nog twee heuvelachtige ritten in Portugal Spanje in. De finish is op 8 september in Madrid.

"We kijken er echt naar uit om dit jaar terug te keren naar de Vuelta, zeker na zo'n goede ervaring van vorig jaar", verwijst ploegleider Phil West naar de succesvolle start met de zege in de ploegentijdrit in Barcelona. De ploeg won later nog een rit met sprinter Alberto Dainese.

"Dit seizoen komen we opnieuw met een gebalanceerde ploeg, bestaande uit een aantal debutanten en meer ervaren jongens. We hopen mee te kunnen doen met onze 'young-gun' Max, die een moeilijk jaar achter de rug heeft, maar onlangs goede benen heeft laten zien in de Vuelta a Burgos. Daarnaast richten we ons op resultaten in de sprintetappes met Pavel als onze finisher, die ook in Burgos liet zien dat hij in vorm is in en er zijn eerste profzege pakte."