ICC: Duterte fit genoeg om voor hof te verschijnen

DEN HAAG (ANP) - De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is volgens het Internationaal Strafhof (ICC) fit genoeg om te worden gehoord. De voormalige bewindsman zit sinds maart vorig jaar vast in Nederland in afwachting van zijn proces. Hij wordt ervan verdacht misdaden tegen de menselijkheid te hebben begaan in zijn harde strijd tegen drugscriminaliteit. Daarbij vielen duizenden doden.

Drie medici onderzochten op verzoek van het ICC de gezondheid van Duterte. Zijn advocaten hadden betoogd dat de oud-leider van de Filipijnen kampte met een zwakke gezondheid.

Zijn advocaten probeerden hem eerder al voorwaardelijk vrij te krijgen. Die poging werd in november ook in hoger beroep afgewezen. De reden die zijn advocaten toen ook al aandroegen, waren de vermeende gezondheidsproblemen waarmee Duterte zou kampen.

Duterte zal op 23 februari voor het ICC moeten verschijnen voor de voorbereidende zitting in zijn zaak. Daar wordt gekeken of er genoeg bewijs is om de zaak tegen hem door te zetten.