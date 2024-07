18-jarige opgepakt voor hulp bij plannen aanslag op Spelen

PARIJS (ANP) - De Franse politie heeft donderdag een 18-jarige man gearresteerd die mogelijk heeft geholpen met het voorbereiden van een aanslag op de Olympische Spelen. Hij stond in contact met een leeftijdgenoot die eerder deze week werd aangehouden, melden Franse media.

De man werd al een tijdje in de gaten gehouden vanwege zijn banden met de 18-jarige die dinsdag werd gearresteerd in de regio Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, melden RTL en BFMTV.

De eerste verdachte wordt volgens BFMTV in verband gebracht met jihadisme. Hij zou via socialemediakanalen hebben laten blijken dat hij plannen beraamde voor een aanval. De tweede man die werd aangehouden was mogelijk een handlanger.

Beiden zijn meegenomen door het DGSI, een antiterreureenheid, meldt RTL. Volgens de Franse nieuwssite heeft een in terrorisme gespecialiseerde aanklager een onderzoek ingesteld.