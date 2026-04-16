18-jarige opgepakt voor mishandeling PowNed-journalist in Utrecht

UTRECHT (ANP) - De politie heeft een jonge man aangehouden die op 11 maart in de Utrechtse wijk Overvecht een journalist van PowNed heeft geslagen. De verdachte is een 18-jarige uit Utrecht.

Op 11 maart was de PowNed-journalist met twee cameramensen naar de Theemsdreef in Utrecht gegaan, een dag na rellen in de wijk. De journalisten maakten opnames en interviewden verschillende mensen. Toen ze op de 18-jarige Utrechter afstapten, liet hij weten niet gefilmd te willen worden. "Dit liep al snel uit de hand, waarna de journalist harde klappen op zijn hoofd kreeg", aldus de politie. De omroep deed aangifte en maakte een melding bij PersVeilig, een organisatie die zich inzet voor de veiligheid van journalisten.

Beelden van de verdachte werden eerder geblurd getoond op de website van de politie. PowNed publiceerde een reportage over de rellen en de mishandeling, waarin de jonge man die de journalist een klap geeft herkenbaar in beeld is.