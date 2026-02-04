ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Code rood opnieuw langer van kracht in noordelijke provincies

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 12:20
anp040226149 1
GRONINGEN (ANP) - In Groningen, het noordoosten van Friesland en het noorden van Drenthe kan het ook later op de dag nog erg glad zijn, waarschuwt het KNMI. Daarom geldt code rood nog een paar uur langer in de drie noordelijke provincies.
In Friesland en Drenthe zou de waarschuwing eigenlijk om 10.00 uur aflopen. Dat werd bijgesteld naar 12.00 uur, maar inmiddels blijft code rood er nog tot 14.00 uur van kracht. In Groningen gold code rood aanvankelijk ook tot 10.00 uur, toen tot 14.00 uur en dat is nu bijgesteld naar 15.00 uur. Volgens het KNMI is er een grote kans op ongelukken. Het advies luidt om niet de weg op te gaan.
Op de Waddeneilanden geldt code oranje tot 14.00 uur.
Zodra code rood is afgelopen, geldt nog wel code geel voor plaatselijke gladheid. Dit blijft zo tot en met donderdagochtend.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

Loading