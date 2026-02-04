Code rood opnieuw langer van kracht in noordelijke provincies

GRONINGEN (ANP) - In Groningen, het noordoosten van Friesland en het noorden van Drenthe kan het ook later op de dag nog erg glad zijn, waarschuwt het KNMI. Daarom geldt code rood nog een paar uur langer in de drie noordelijke provincies.

In Friesland en Drenthe zou de waarschuwing eigenlijk om 10.00 uur aflopen. Dat werd bijgesteld naar 12.00 uur, maar inmiddels blijft code rood er nog tot 14.00 uur van kracht. In Groningen gold code rood aanvankelijk ook tot 10.00 uur, toen tot 14.00 uur en dat is nu bijgesteld naar 15.00 uur. Volgens het KNMI is er een grote kans op ongelukken. Het advies luidt om niet de weg op te gaan.

Op de Waddeneilanden geldt code oranje tot 14.00 uur.

Zodra code rood is afgelopen, geldt nog wel code geel voor plaatselijke gladheid. Dit blijft zo tot en met donderdagochtend.