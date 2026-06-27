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2 nachten scooters geroofd in Almere onder bedreiging van wapens

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 19:01
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ALMERE (ANP) - In Almere zijn twee nachten op rij scooters geroofd onder bedreiging van wapens, meldt de politie. In beide gevallen werden ook persoonlijke eigendommen gestolen.
In de nacht van vrijdag op zaterdag werden een jongen en een meisje van hun scooters beroofd. Dit gebeurde bij een skatebaan aan de Evenaar in Almere Buiten-Hout. De twee werden rond 01.00 uur benaderd door een groep van vier tot vijf personen op scooters. Ze reden op het tweetal af en bedreigden ze met messen. De beide scooters van het tweetal werden afgepakt, evenals wat persoonlijke spullen.
Een nacht eerder reed een Almeerse vrouw rond 02.00 uur op haar scooter op het Spoorbaanpad, niet ver van de Evenaar, toen ze twee jongemannen op het fietspad zag staan. Zij blokkeerden de weg en de vrouw moest stoppen. Toen de daders dichterbij kwamen, probeerde ze weg te rijden, maar dat lukte niet. Een van de twee daders richtte een vuurwapen op het slachtoffer, waarop ze haar scooter en persoonlijke spullen moest afgeven. Erna gingen de daders er op haar scooter vandoor.
De politie onderzoekt beide berovingen.
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