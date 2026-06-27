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Aantal verdrinkingen tijdens Franse hittegolf verder opgelopen

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 19:16
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PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al 74 mensen verdronken. Volgens de autoriteiten zoeken veel mensen vanwege het warme weer verkoeling in het water, maar gebeurt dat ook op plekken waar het gevaarlijk is om te zwemmen.
De regering heeft al meerdere keren gewaarschuwd niet te zwemmen op plekken waar dat niet officieel is toegestaan. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez vonden de meeste verdrinkingen plaats in rivieren, meren en vijvers, al zijn er ook mensen verdronken in hun privézwembaden.
De hittegolf begon op 18 juni. Sindsdien is het uitzonderlijk warm geweest, met zowel dinsdag als woensdag de heetste dag ooit gemeten.
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