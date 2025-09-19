ECONOMIE
‘Zeer waarschijnlijk dat oorlog in Oekraïne met grote klap afloopt’

Politiek
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 19 september 2025 om 10:05
bijgewerkt om vrijdag, 19 september 2025 om 11:30
ANP-536512590
De Russische opmars in Oekraïne verloopt erg stroperiger. Volgens Rob de Wijk, oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS), zijn de resultaten veel te mager om van serieuze successen te spreken. “Daardoor lukt het niet om een grotere doorbraak te forceren en een groter deel van de Donbas in bezit te krijgen. Ik kom steeds meer tot de conclusie dat de papieren van Oekraïne helemaal niet slecht zijn”, zegt hij in de podcast 'Boekestijn en De Wijk'.
De Wijk waarschuwt dat Rusland onvoorspelbaar kan reageren. “Je kunt overgaan tot horizontale escalatie: je kunt een tweede front in Europa beginnen om de boel verder te ontregelen, of een aanleiding verzinnen om agressie plegen tegen de Baltische staten. En je kunt ook je hybride oorlogsvoering versterken door nog meer aanslagen te plegen in West-Europa, en door nog meer sabotageacties en cyberaanvallen uit te voeren.”
Implosie van Rusland
De beperkte voorbereiding op het recente drone-incident boven Polen zouden volgens hem alle alarmbellen moeten laten afgaan. Het Westen moet rekening houden met alle scenario’s. “Als het fout gaat kan het ook met een klap afgelopen zijn voor Rusland, en dan kan het land desintegreren.”
Historicus Arend Jan Boekestijn peilde de stemming in Duitsland. Als de cyberoorlog verder escaleert en de bevolking daar zwaarder wordt geraakt, kan een pacifistischer houding de kop opsteken. Hij wijst op intellectuelen die nog altijd worstelen met de Duitse verantwoordelijkheid voor de 20 miljoen Russische doden in de Tweede Wereldoorlog. “Die vinden: laten we nou rustig doen met Rusland. Die bestaan echt nog.”
Hoe loopt dit af?
Volgens De Wijk is het waarschijnlijk dat de oorlog niet met een sisser afloopt, maar “met een grote klap”. Dat kan uiteenlopen van een implosie van Rusland zelf tot agressie richting de NAVO (bijvoorbeeld in Finland, de Baltische Staten of Moldavië) of alsnog een doorbraak in Oekraïne. Boekestijn benadrukt dat Poetin met het inzetten van reguliere strijdkrachten een groot risico neemt. “Bedenk goed dat hij altijd tegen die inzet was, omdat dat zou leiden tot heel veel verzet. En bedenk ook dat olietekorten al veel gemopper veroorzaken. Dus áls hij dit doet, kan dat zijn machtsbasis in Rusland serieus ondermijnen.”
Bron: BNR

