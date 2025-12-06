Koning, politici en tientallen BN'ers roepen op: bescherm vrouwen

DEN HAAG (ANP) - Tientallen bekende Nederlandse mannen, onder wie koning Willem-Alexander, zijn zich het afgelopen jaar bewuster geworden van het gevoel van onveiligheid dat veel vrouwen in Nederland ervaren. Het AD komt zaterdag met een publicatie waarin meer dan vijftig mannen zich uitspreken over de veiligheid van vrouwen.

Onder de mannen bevinden zich artiesten als René Froger en Jeroen van der Boom, presentatoren als Wilfred Genee en Jeroen Pauw en acteurs als Peter Heerschop en Pierre Bokma. Ook politici als Rob Jetten, Jesse Klaver en Henri Bontenbal doen mee aan de oproep.

De koning sprak afgelopen week in Suriname tijdens het persgesprek over dit onderwerp. Hij zei dat het "verschrikkelijk is dat vrouwen niet veilig over straat kunnen. Ook wij maken ons zorgen en bespreken met onze dochters dat ze op moeten letten. We moeten als samenleving echt zeggen: dit kan niet. We moeten anders met elkaar omgaan."