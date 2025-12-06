ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koning, politici en tientallen BN'ers roepen op: bescherm vrouwen

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 december 2025 om 9:33
anp061225051 1
DEN HAAG (ANP) - Tientallen bekende Nederlandse mannen, onder wie koning Willem-Alexander, zijn zich het afgelopen jaar bewuster geworden van het gevoel van onveiligheid dat veel vrouwen in Nederland ervaren. Het AD komt zaterdag met een publicatie waarin meer dan vijftig mannen zich uitspreken over de veiligheid van vrouwen.
Onder de mannen bevinden zich artiesten als René Froger en Jeroen van der Boom, presentatoren als Wilfred Genee en Jeroen Pauw en acteurs als Peter Heerschop en Pierre Bokma. Ook politici als Rob Jetten, Jesse Klaver en Henri Bontenbal doen mee aan de oproep.
De koning sprak afgelopen week in Suriname tijdens het persgesprek over dit onderwerp. Hij zei dat het "verschrikkelijk is dat vrouwen niet veilig over straat kunnen. Ook wij maken ons zorgen en bespreken met onze dochters dat ze op moeten letten. We moeten als samenleving echt zeggen: dit kan niet. We moeten anders met elkaar omgaan."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

ANP-448381180

'Porsches in Rusland willen opeens allemaal niet meer starten'

IMG_2782

Yesilgoz en de VVD nemen een enorm risico

ANP-543099783

De geluksmythe: de dingen waarvan je denkt gelukkig te worden, maken je niet gelukkig

ANP-484481326

Haal alles uit je TV en verdubbel de beeldkwaliteit: de HDMI-instelling die 99% van de huishoudens mist

shutterstock_2696299215

De geneeskracht van seks: zo helend is intimiteit

Loading