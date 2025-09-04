ECONOMIE
23 gewonden geteld in Lissabon na tramongeval

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 7:01
anp040925035 1
LISSABON (ANP) - Bij het tramongeval in de Portugese hoofdstad zijn 23 mensen gewond geraakt, van wie vijf ernstig. Onder hen is ook een driejarig kind, melden Portugese media op gezag van de politie. Volgens de autoriteiten is dit de definitieve balans van het aantal gewonden na de ontsporing, waarbij zeker vijftien doden vielen.
Alle slachtoffers zijn inmiddels uit de wrakstukken gehaald. Negen gewonden, onder wie de vijf ernstigste, werden opgenomen in hetzelfde ziekenhuis, schrijft Diário de Notícias. Het kind is stabiel, maar uit voorzorg naar een kinderziekenhuis gebracht. De moeder, die zwanger is, raakte lichtgewond en werd naar een andere kliniek overgebracht.
In een ander ziekenhuis werden acht gewonden behandeld, onder wie nog een kind en een zwaargewonde. De nationaliteit van de dodelijke slachtoffers is nog niet bekend, al is wel bevestigd dat er buitenlanders onder hen zijn. Dat bemoeilijkt de identificatie, zei de directeur van de gerechtelijke politie (PJ) tegen Jornal de Notícias.
Het eerste bevestigde slachtoffer van de ramp is de Portugese bestuurder van de ontspoorde kabeltram. Een vakbondsbron bevestigde zijn overlijden aan Jornal de Notícias.
Dankzij vindingrijk Oekraine is er benzine tekort in oliestaat Ruslands

Titelverdediger Sinner naar halve finales na zege op Musetti

