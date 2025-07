27 doden bij ingestort woonblok in Karachi

KARACHI (ANP/AFP) - Reddingswerkers hebben 27 lichamen geborgen bij een ingestort woongebouw in de Pakistaanse stad Karachi. Het gebouw van vijf verdiepingen stortte vrijdag in, in de arme wijk Lyari. Inmiddels is het meeste puin geruimd, zeggen de reddingswerkers.

Volgens de autoriteiten werd al drie jaar gewaarschuwd dat het gebouw onveilig was en hebben bewoners ook al opdracht gekregen om te vertrekken. Enkele bewoners en verhuurders zeggen tegen persbureau AFP dat ze nooit iets hebben ontvangen.

Het komt in Pakistan vaker voor dat daken of zelfs hele gebouwen instorten. Dat komt doordat de veiligheidsvoorschriften gebrekkig zijn, maar ook doordat er vaak slechte bouwmaterialen worden gebruikt. Dat geldt zeker voor de drukke stad Karachi, waar gebouwen vaak zonder vergunning worden uitgebreid en het toezicht beperkt is.

Karachi is met zo'n 20 miljoen inwoners de grootste stad van Pakistan.