Elon Musk gaat nieuwe politieke partij oprichten: The America Party

Techmiljardair Elon Musk heeft op X de oprichting van een nieuwe politieke partij in de Verenigde Staten aangekondigd: the America Party. De voormalige bondgenoot van president Donald Trump vroeg vrijdag, op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, zijn volgers in een poll op X of zij een nieuwe partij wilden.

Ongeveer tweederde van de stemmers gaf aan voorstander te zijn van de komst van een nieuwe politieke partij. "Jullie wilden een nieuwe politieke partij en jullie zullen die krijgen", schrijft Musk zaterdag op X. "Als het aankomt op het bankroet maken van ons land met verspilling en corruptie, leven we in een éénpartijsysteem, niet in een democratie. Vandaag is de America Party opgericht om u uw vrijheid terug te geven."

Musk was een belangrijke steunpilaar voor Trump in de verkiezingscampagne. Na Trumps aantreden leidde Musk enkele maanden de taskforce DOGE die moest snoeien in de overheidsuitgaven.

Na zijn terugtreden maakte Musk openlijk ruzie met Trump. De Tesla-baas uitte flinke kritiek op Trumps nieuwe begrotingswet en zinspeelde eerder deze week al op de oprichting van een nieuwe partij als die wet zou worden doorgevoerd. Vrijdagavond ondertekende Trump die omvangrijke uitgavenwet tijdens een onafhankelijkheidsviering.

Op zijn platform X licht Musk toe dat het begrotingstekort door Trumps uitgavenwet oploopt "van een al krankzinnige 2 biljoen dollar onder Biden naar 2,5 biljoen dollar." Volgens hem zal de verwachte toename van de Amerikaanse staatsschuld, met naar schatting 3300 miljard dollar (ruim 2800 miljard euro) over tien jaar, het land "failliet laten gaan".