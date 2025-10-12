29 aanhoudingen rondom anti-immigratieprotest in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft rondom een anti-immigratieprotest en een tegendemonstratie in Amsterdam zondag 29 mensen aangehouden. De protesten zelf verliepen zonder grote incidenten, maar na afloop liep het wel uit de hand.

Na het anti-immigratieprotest trok een deel van de demonstranten door het centrum van de stad. Daarbij scandeerden ze leuzen, staken ze zwaar vuurwerk af en trokken ze dingen omver. Bij de Prinsengracht werd een groep omsingeld door de politie en ME, waarna aanhoudingen werden gedaan.

Meerdere actievoerders zijn aangehouden voor openbare ordeverstoring en het afsteken van vuurwerk.

Tegendemonstratie

Een podiumprogramma van de actievoerders trok zo'n driehonderd mensen, aan een mars erna rond het Vondelpark deden naar schatting zo'n duizend mensen mee. Ook de tegendemonstratie trok honderden mensen.

Burgemeester Femke Halsema zei in een reactie op sociale media "trots" te zijn op de "grondige voorbereiding" door de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente.