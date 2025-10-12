ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netanyahu: de strijd is nog niet voorbij

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 20:22
anp121025114 1
TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël heeft de afgelopen twee jaar "enorme overwinningen" behaald, maar "de strijd is nog niet voorbij". Dat zei Benjamin Netanyahu zondag in een op televisie uitgezonden toespraak. De Israëlische premier gaf de speech naar aanleiding van de voor maandag geplande uitwisseling tussen Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen.
"Samen hebben we enorme overwinningen behaald die de hele wereld versteld hebben doen staan", zei Netanyahu ook. "Maar tegelijkertijd moet ik u zeggen dat de strijd nog niet voorbij is."
Hij vervolgde: "We staan ​​nog steeds voor grote veiligheidsuitdagingen. Sommige van onze vijanden proberen zich opnieuw te vestigen om ons opnieuw aan te vallen. En zoals we in ons land zeggen: we lossen het op."
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

ANP-499762202

Trends op de arbeidsmarkt: zo ziet solliciteren er in 2025 uit

Loading