Netanyahu: de strijd is nog niet voorbij

TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël heeft de afgelopen twee jaar "enorme overwinningen" behaald, maar "de strijd is nog niet voorbij". Dat zei Benjamin Netanyahu zondag in een op televisie uitgezonden toespraak. De Israëlische premier gaf de speech naar aanleiding van de voor maandag geplande uitwisseling tussen Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen.

"Samen hebben we enorme overwinningen behaald die de hele wereld versteld hebben doen staan", zei Netanyahu ook. "Maar tegelijkertijd moet ik u zeggen dat de strijd nog niet voorbij is."

Hij vervolgde: "We staan ​​nog steeds voor grote veiligheidsuitdagingen. Sommige van onze vijanden proberen zich opnieuw te vestigen om ons opnieuw aan te vallen. En zoals we in ons land zeggen: we lossen het op."