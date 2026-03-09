Zuid-Holland stemt in met bouwplannen 285.000 huizen tot 2036

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft plannen goedgekeurd voor de bouw van bijna 285.000 huizen in de komende tien jaar. Het college van Gedeputeerde Staten stemde in met 2333 ingediende plannen, omdat ze voldoen aan de provinciale regels in het omgevingsbeleid. Dertien bouwplannen, goed voor bijna 2400 woningen, zijn afgewezen omdat ze bijvoorbeeld in beschermd weidevogelgebied liggen.

"Dit is echt een belangrijke stap voor mensen die een woning zoeken", zegt gedeputeerde Anne Koning (GroenLinks-PvdA). "Ik ben blij dat er zoveel goede plannen zijn in onze gemeenten." De regio Rotterdam wil tot 2036 ruim 115.000 woningen bouwen, in Haaglanden zijn plannen voor meer dan 81.000 huizen. In het noordelijk deel van de provincie (Holland Rijnland) moeten de komende tien jaar bijna 45.000 woningen komen, in het oosten (Midden-Holland) ruim 16.000 en in het zuiden bijna 26.500. Iets meer dan 30 procent van het totale aantal te bouwen woningen is bedoeld voor de sociale huur.

De woningnood is al jaren hoog in de provincie met de meeste inwoners (bijna 3,9 miljoen). Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken dat er tussen 2022 en 2030 bijna een kwart miljoen woningen bij komen. Door onder meer de stikstofproblematiek, het volle stroomnet (netcongestie), juridische procedures en personeelstekort ligt het bouwtempo een stuk lager dan gehoopt. De teller staat op ruim 70.000 opgeleverde woningen; daarnaast zijn bijna 54.000 huizen in aanbouw of is in ieder geval een vergunning afgegeven.

Uitdagingen

"De doelstellingen tot en met 2030 worden, net als in de rest van Nederland, mogelijk niet gehaald als gevolg van de vele uitdagingen bij de realisatie van woningen", aldus het college. De Zuid-Hollandse politiek maakt zich al langer zorgen om het tempo waarin wordt gebouwd.

Een deel van Provinciale Staten wil dat de provincie meer ruimte geeft aan gemeenten, vooral op het platteland, om hun kernen uit te breiden. De coalitie heeft echter afgesproken natuur en landbouwgrond zoveel mogelijk te beschermen. Bouwplannen zijn er volgens Koning genoeg, het komt nu aan op de uitvoering.

Volgens de afspraken met het Rijk moeten tussen 2022 en 2030 de meeste woningen gebouwd worden in en om Rotterdam (bijna 94.000) en Den Haag (75.000). In beide regio's ontbreekt voor ruim de helft van die te bouwen huizen nog een vergunning.