2,9 miljoen mensen zien Nederlands elftal winnen van Wales

HILVERSUM (ANP) - De wedstrijd van het Nederlands elftal op het Europees kampioenschap tegen Wales is "in totaal door 2,9 miljoen" mensen bekeken. Dat meldt zondagochtend de NOS, die de wedstrijd uitzond. Via de site en app van de NOS keken bijna 180.000 mensen.

Oranje won in Luzern met 3-0 van de speelsters uit Wales. Vivianne Miedema, Victoria Pelova en Esmee Brugts scoorden.

Koningin Máxima en prinses Ariane waren bij de wedstrijd aanwezig. Na afloop liet de koningin weten "echt geweldig trots" te zijn op de speelsters van Nederland. De volgende wedstrijd van het Nederlands elftal is woensdag tegen Engeland.

De NOS meldde vorige zomer dat de wedstrijden van de Nederlandse mannenploeg tijdens het EK in 2024 gemiddeld door 5,8 miljoen mensen werden bekeken. De best bekeken wedstrijd was toen de halve finale tussen Nederland en Engeland, waarnaar volgens de omroep 6,9 miljoen mensen keken.