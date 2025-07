Hezbollah zegt zich niet onder druk van Israël over te geven

BEIROET (ANP/AFP) - Hezbollah is niet van plan om zich onder druk van Israël over te geven, zegt de leider van de organisatie Naim Qassem. Israël zet Hezbollah onder druk om te ontwapenen. "Deze dreiging zal ons niet tot overgave dwingen", aldus de leider in een videoboodschap voor duizenden aanhangers die zich hadden verzameld in de zuidelijke buitenwijken van Beiroet.

Israël doodde in september Qassems voorganger, Hassan Nasrallah. In november werd een staakt-het-vuren bereikt, waarbij Hezbollah zich moet terugtrekken uit zuidelijk Libanon, bij de grens met Israël. Israël voert desondanks nog aanvallen uit. Er zouden Hezbollahdoelen worden bestookt omdat de Libanese regering te weinig tegen de door Iran gesteunde organisatie zou doen.

Maandag wordt de Amerikaanse gezant Tom Barrack in Libanon verwacht. Hij gaat naar verwachting met de Libanese autoriteiten in gesprek over de Amerikaanse eis om Hezbollah voor het eind van het jaar te ontwapenen.