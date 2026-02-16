ECONOMIE
3 Palestijnen krijgen vooralsnog geen hulp om Gaza te verlaten

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 14:03
anp160226106 1
DEN HAAG (ANP) - Drie Palestijnen krijgen vooralsnog geen hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken om Gaza te verlaten en naar Nederland te reizen. Hun verzoek om bijstand van Nederland af te dwingen werd afgewezen door de rechter.
Voor alle drie ligt een visum klaar op de Nederlandse ambassade in Jordanië, maar de Palestijnen kunnen momenteel Gaza niet uit en wilden daarbij hulp van Nederland. Eerder zijn wel tientallen mensen geholpen door Buitenlandse Zaken, maar het ministerie noemt dat bij de rechter "een geste vanwege de zeer schrijnende veiligheids- en humanitaire situatie op dat moment in de Gazastrook".
De rechter ziet dat de situatie in Gaza nog altijd schrijnend is, maar heeft nu het hulpverzoek om procedurele redenen afgewezen. De drie personen moeten zich melden bij een civiele rechter als ze nogmaals in beroep willen gaan tegen het afwijzen van hun hulpvraag.
