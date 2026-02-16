Bobsleeërs kijken met gemengde gevoelens terug op twee runs

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Bobsleeërs Dave Wesselink en Jelen Franjic kijken met gemengde gevoelens terug op de eerste dag op de bobsleebaan in het Cortina Sliding Centre. Ze sloten de eerste dag van de olympische wedstrijd in de tweemansbob af op de dertiende plaats. "Helemaal tevreden zijn we niet", zei Wesselink na afloop. "Bij de eerste run was de start niet goed en het sturen wel en bij de tweede was de start goed en het sturen niet."

Wesselink en Franjic hadden in de eerste run met 55,83 de twaalfde tijd neergezet. In de tweede run waren ze met 4,85 iets sneller weg dan in de eerste run, maar verloren ze bovenin wat snelheid en klokten ze de zeventiende tijd.

De bobsleeërs hebben genoten van hun eerste twee runs. "Al die mensen. Het prachtige uitzicht. Het was een fantastische ervaring", stelde Wesselink . "Hoe de ervaring uiteindelijk echt zal zijn, wordt ook bepaald door het resultaat."

De bobsleeërs hebben dinsdag de derde en vierde run op het programma staan.