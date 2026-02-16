Brussel noemt Israëlisch besluit Westoever 'nieuwe escalatie'

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie ziet het besluit van de Israëlische regering voor de bezette Westelijke Jordaanoever als een "nieuwe escalatie", die erop gericht is de Israëlische controle verder te vergroten. Dat zei een woordvoerder maandag namens de Commissie.

Israël wil nieuwe procedures voor landregistratie en het aankopen van bezittingen op de Westelijke Jordaanoever, waardoor het makkelijker wordt voor kolonisten om nederzettingen te stichten en Palestijnen te verjagen. De Verenigde Naties hebben al geoordeeld dat die nederzettingen illegaal zijn.

Door de beslissing is er angst voor annexatie van het Palestijnse gebied van de Westoever, dat Israël al sinds 1967 bezet. "We herhalen dat annexatie illegaal is volgens het internationaal recht. We roepen Israël op dit besluit terug te draaien," aldus de woordvoerder.

Vredesraad

Verder noemt hij het besluit een "stap in de verkeerde richting, nu de hele internationale gemeenschap probeert het vredesplan voor Gaza uit te voeren".

Met deze beslissing komt ook de tweestatenoplossing in gevaar, iets waar de EU nog altijd achter staat. "Er is geen andere oplossing dan de tweestatenoplossing", stelde de Commissie eerder. Als die in gevaar komt, dreigt de EU sancties tegen Israël in te voeren.

De buitenlandministers van de EU bespreken volgende week maandag op een bijeenkomst de situatie in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Daarin wordt ook een bijeenkomst van de zogeheten vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump besproken, die donderdag plaatsvindt. De Commissie en meerdere EU-lidstaten zijn daarbij aanwezig als waarnemer.