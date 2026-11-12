3,5 procent hoger loon voor hbo-leraren in cao voor 2027

UTRECHT (ANP) - Medewerkers in het hoger beroepsonderwijs gaan 3,5 procent meer verdienen, meldt vakbond CNV. Met andere vakbonden en de Vereniging Hogescholen zijn afspraken gemaakt voor een nieuwe cao voor volgend jaar. De loonstijging geldt vanaf 1 maart. Ook krijgen voltijdswerknemers in februari een eenmalige uitkering van 375 euro bruto.

Er zijn daarnaast afspraken gemaakt om werknemers met jonge kinderen financieel te helpen. Bij verschillende verloven worden hun uitkeringen aangevuld tot 100 procent van het salaris. Betaald ouderschapsverlof wordt in het eerste levensjaar van het kind aangevuld tot 75 procent van het salaris.

Ook komt er een extra mogelijkheid voor medewerkers die een te hoge werkdruk ervaren. Die kunnen bij het ontbreken van een lokale commissie bij een landelijke commissie terecht om hun werklast te laten toetsen.