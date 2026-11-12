Grote kans dat er bij jou thuis een stukje van zijn fortuin voor het raam hangt. Ralph Sonnenberg, de man achter het jaloezieënmerk Luxaflex, is op zijn 92e overleden. In de nieuwe Quote 500 staat hij nog op de derde plek, met een geschat vermogen van 6,9 miljard euro.

Zoveel was Ralph Sonnenberg waard

Alleen erfgename Charlene de Carvalho-Heineken en cryptomiljardair Jean-Louis van der Velde zijn volgens Quote rijker. Zijn familie maakte het overlijden pas eind oktober bekend, weken nadat hij eind september was gestorven.

Hoe snel zijn vermogen groeide, zie je aan de lijst. In 2018 stond hij ook al derde, toen met 2,8 miljard euro, meldde vakblad Wonen360. In acht jaar tijd werd dat dus ruim het dubbele.

In cijfers

6,9 miljard euro: zijn geschatte vermogen in de Quote 500 van 2026.

6,4 miljard euro: wat investeerder 3G betaalde voor de meerderheid van Hunter Douglas.

25 procent: het deel van de aandelen dat de familie hield.

23.000: het aantal werknemers bij de verkoop, met een jaaromzet van 4,6 miljard dollar.

Het geld zit in de lamellen

Sonnenberg was decennialang de baas van Hunter Douglas, het bedrijf achter Luxaflex. Zijn vader Henry richtte in 1919 een machinefabriek op in Duitsland en vluchtte in 1933 als Joodse vluchteling naar Nederland. Een jaar later werd Ralph geboren.

In 1946 ging de vader samen met John Hunter jaloezieën maken. Ralph kwam in 1956 in het bedrijf en nam in 1972 de leiding over. Hunter Douglas groeide onder hem uit tot een concern van miljarden, met een notering aan de Amsterdamse beurs en een juridische zetel op Curaçao.

De grote klapper kwam in 2021

Op de laatste dag van 2021 nam het Braziliaans-Amerikaanse investeringsbedrijf 3G de meerderheid van Hunter Douglas over. Volgens vakblad Interior Daily betaalde 3G daar 6,4 miljard euro voor. Het bedrijf verdween van de beurs, de familie Sonnenberg hield een kwart van de aandelen.

Dat kwart steeg daarna flink in waarde. Eind 2024 schreef Interior Daily op basis van uitspraken van 3G-medeoprichter Alexandre Behring dat het belang van de familie meer dan 4 miljard euro waard was. Behring wees een bod af dat het bedrijf ruim 2,5 keer zo hoog waardeerde als de oorspronkelijke investering van 3G.

Een miljardair die de pers meed

Sonnenberg leefde ver van de schijnwerpers. In 1992 verhuisde hij naar Zwitserland , waar hij op een kasteel aan het Vierwoudstedenmeer woonde. Sinds 1994 had hij ook een Iers paspoort, waarvoor hij minstens een miljoen pond in Ierland moest investeren. Landgoed Blankenburg in Wassenaar hield hij aan; dat werd dit voorjaar verkocht.

Interviews gaf hij zelden. “Ik weiger de speelbal van journalisten te worden”, zei hij eens, zo citeert Quote.

Toch zagen oud-medewerkers hem niet als een afstandelijke baas. “In de kantine in Rotterdam sloot hij gewoon achteraan in de rij”, vertelde een van hen aan Quote.

Zijn zoons zetten het werk voort

De opvolging had hij lang geleden geregeld. “De bedoeling is, stel dat ik niet eeuwig zou leven, dat mijn twee zoons het dan overnemen”, zei hij in 2005 tegen NRC. Zijn zoons Marko en David kwamen in 2004 als mededirecteur in het bedrijf. In een brief aan collega’s en vrienden noemden ze hun vader iemand die ondernemers bij elkaar kon brengen.

Ik weiger de speelbal van journalisten te worden. - Ralph Sonnenberg, oud-topman van Hunter Douglas

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