Landen veroordelen nieuwe nederzettingen Westelijke Jordaanoever

RAMALLAH (ANP/RTR) - Veertien landen veroordelen de goedkeuring van negentien nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever door Israël, schrijven ze in een verklaring. Het statement komt van Duitsland, België, Canada, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Ierland, IJsland, Japan, Malta, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Israël meldde eerder deze week dat het negentien nederzettingen van Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever goedkeurde. Volgens het Internationaal Gerechtshof zijn deze illegaal.

De landen roepen Israël op de beslissing terug te draaien, net als de uitbreiding van nederzettingen. Ze schrijven dat deze "niet alleen het internationaal recht schenden, maar ook de instabiliteit dreigen aan te wakkeren".

De Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich zei eerder door te gaan "met het ontwikkelen, bouwen en koloniseren van het land van ons voorouderlijk erfgoed."