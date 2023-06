Dit is waarom je van omgevallen rood-witte pylonen af moet blijven in Duitsland

Wandelende vakantiegangers die ergens op het Duitse platteland een verkeerspylon tegenkomen die plompverloren in de berm lijkt achtergelaten, moeten met hun handen van het rood-witte gevaarte afblijven. Er is een belangrijke reden dat hij daar ligt.

“Wanneer je een gevallen verkeerskegel ziet bij een splitsing of op een kruispunt in het bos of op landweggetjes, laat deze dan daar liggen”, schreef het Duitse brandweerkorps van Königs Wusterhausen afgelopen week nog op Facebook. “Ook overeind zetten is uit den boze.”

Werkt beter dan high-tech

Hulpdiensten leggen deze pylonen daar expres neer, zodat collega's de plek van een eventuele noodsituatie sneller vinden. “Zeker in deze tijd, nu de velden en bossen extreem droog zijn, is snel ingrijpen van de hulpdiensten soms vereist”, legt brandweerman Sebastian Gellrich uit.

“We plaatsen ze met de punt in de rijrichting. Dan weten de achteropkomende hulpdiensten meteen waar ze heen moeten. Elk voertuig heeft zo'n kegel. Dat werkt vaak beter dan allerlei technische apparatuur”, aldus Gellrich tegen de Märkische Allgemeine Zeitung.