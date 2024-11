EU bevriest miljarden euro's als straf tegen Hongarije

BRUSSEL (ANP) - Door strafprocedures van de Europese Commissie tegen Hongarije, zijn inmiddels miljarden euro's aan EU-geld voor dat land bevroren. Hongarije voldoet op diverse punten niet aan de Europese normen voor de rechtsstaat. Pas als Hongarije daaraan voldoet, komt het geld vrij. Dat zei Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) na afloop van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

"De huidige stand van zaken is dat er nog altijd reden tot ongerustheid is", zei Reynders. De Europese Commissie staat open voor dialoog met Hongarije, dat het niet eens is met de kritiek op de rechtsstaat en de bevroren budgetten.

Tegen de wil van Hongarije, dat dit halfjaar het roulerende voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt, zijn de strafprocedures dinsdag toch besproken. Ondanks een verzoek van Nederland, België en Luxemburg zat de Hongaarse minister van Europese Zaken János Bóka ook dit vergaderpunt voor. Als een land onder vuur ligt om de situatie over de rechtsstaat, is het weliswaar niet verplicht, maar wel gebruikelijk, dat het agendapunt aan een andere voorzitter wordt overgedragen.