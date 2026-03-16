600.000 bestanden gemeente Epe gestolen, ook persoonlijke data

EPE (ANP) - Hackers hebben bij de gemeente Epe ongeveer 600.000 bestanden gestolen. Het gaat om bestanden van verschillende grootte, die samen goed zijn voor ruim 800 gigabyte aan data. Ook persoonlijke gegevens, zoals namen en adressen, zijn gelekt.

Burgemeester Tom Horn zegt dat zowel de gemeentelijke organisatie als inwoners slachtoffer hiervan zijn en dat gedupeerden persoonlijk worden geïnformeerd. "Ik betreur het zeer dat er gegevens zijn gelekt, in het bijzonder ook persoonlijke gegevens. Daarom hebben we een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens." Horn zegt verder dat de omvang en oorzaak van het lek verder worden onderzocht.

De gemeente laat weten dat de gelekte bestanden op een interne werkschijf stonden. Het ging om veel verschillende informatie en gegevens. "Omdat het om heel veel documenten gaat duurt het lang om te bepalen welke gegevens er precies gelekt zijn en van wie", aldus de gemeente.

Inwoners van Epe wordt geadviseerd alert te zijn op mogelijke oplichting.