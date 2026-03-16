BBC wil smaadzaak Trump laten seponeren

LONDEN (ANP) - De BBC wil de zaak die de Amerikaanse president Donald Trump tegen de Britse omroep heeft aangespannen laten verwerpen. Trump klaagde de BBC eind vorig jaar aan vanwege de montage van een van zijn toespraken in een documentaire en eiste 10 miljard dollar.

Volgens Trump heeft de Britse publieke omroep zich schuldig gemaakt aan smaad door een speech zo te monteren dat de indruk werd gewekt dat Trump zijn aanhangers had opgedragen het Capitool te bestormen. De BBC heeft eerder excuses aangeboden, maar vindt dat de zaak geseponeerd moet worden. In rechtbankdocumenten betoogt de BBC onder meer dat de herverkiezing van Trump als president laat zien dat de vermeende smaad zijn reputatie niet heeft geschaad.

De omroep stelt bovendien dat de rechter in Florida niet bevoegd is om de zaak te behandelen, omdat de documentaire nooit is uitgezonden in de Verenigde Staten.

Als de zaak niet wordt geseponeerd, gaat de rechtszaak naar verwachting in februari 2027 van start.