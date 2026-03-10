62 procent jongeren voelt dat mening niet meetelt bij gemeenten

DEN HAAG (ANP) - Van kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar heeft 62 procent het gevoel dat hun mening niet meetelt bij de gemeente, wijst een peiling van UNICEF Nederland onder meer dan duizend kinderen uit. Dit terwijl 72 procent van de kinderen graag hun mening zou willen inbrengen bij de gemeente.

De helft van de ondervraagden zegt geen idee te hebben waar ze terecht kunnen bij gemeenten voor het geven van hun mening. Van de kinderen wier mening wel wordt gevraagd door de gemeente voelt 76 procent zich serieus genomen.

Volgens UNICEF "wringt het". "Want terwijl het overgrote deel van de jongeren graag wil meepraten, zegt ruim twee derde dat hun gemeente hen nog nooit om hun mening heeft gevraagd."

Directeur Suzanne Laszlo roept gemeenten op "om al vanaf het begin in gesprek te gaan met de jeugd. Kinderen en jongeren weten als geen ander wat zij nodig hebben om gezond, veilig en kansrijk op te groeien." Hoewel kinderen en jongeren niet mogen stemmen, raakt vrijwel al het gemeentebeleid hen, direct of indirect, aldus UNICEF.

De belangrijkste onderwerpen voor jongeren zijn vrijetijdsbesteding, veiligheid op straat en veilige wegen en verkeer. 1059 kinderen en jongeren namen deel aan de peiling.