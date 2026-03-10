VS en Iran wisselen dreigementen over olie uit

TEHERAN (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump herhaalde tijdens een persconferentie op zijn golfclub in Doral wat hij eerder die dag tegen CBS News zei: dat de oorlog met Iran "snel voorbij" zal zijn. De Iraanse Revolutionaire Garde reageerde daarop dat zij het einde van de oorlog zullen bepalen.

Ook zal Teheran volgens de Iraanse Revolutionaire Garde niet toestaan dat ook maar "één liter olie" vanuit de regio geëxporteerd zal worden zolang de VS en Israël doorgaan met hun aanvallen.

Trump herhaalde vervolgens zijn dreigement om Iran nog heviger te bombarderen als het de aanvoer van olie via de Straat van Hormuz stopt. "Ze zullen twintig keer harder geraakt worden door de Verenigde Staten van Amerika", schreef Trump op Truth Social. "Daarnaast zullen we makkelijk te verwoesten doelwitten raken waardoor het vrijwel onmogelijk zal zijn voor Iran om zich als natie opnieuw op te bouwen - dood, vuur en woede zal op hen neerdalen - maar ik hoop en bid dat dat niet gebeurt," schreef Trump.

Nadat Trump tijdens zijn persconferentie voorspelde dat de oorlog met Iran snel ten einde zal komen, daalden de olieprijzen meer dan 6 procent. Maandag steeg de Amerikaanse olieprijs nog tot boven de 100 dollar per vat.