65-plussers vertrouwen sleutel vaker toe aan buren bij vakantie

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 7:45
DEN HAAG (ANP) - Een ruime meerderheid van de Nederlanders vertrouwt hun huissleutels aan de buren toe tijdens de vakantie. 65-plussers vertrouwen hun buren meer dan jongeren en mensen in stedelijke gebieden zijn minder geneigd hun buren de sleutel te geven dan bewoners van het platteland, zo blijkt uit onderzoek van het CBS, onder 180.000 mensen van vijftien jaar en ouder.
Bijna driekwart (72 procent) van de ondervraagden is het eens met de stelling: als ik op vakantie zou gaan of langere tijd afwezig zou zijn, zou ik mijn huissleutel aan de buren durven te geven. Er is geen onderscheid in vertrouwen tussen vrouwen en mannen.
In de Veiligheidsmonitor 2023 staat dat 79 procent van de mensen van 65 jaar of ouder aangeeft dat zij tijdens vakantie of afwezigheid hun huissleutel aan de buren durven te geven, tegenover 64 procent van de 15- tot 25-jarigen. De ouderengroep voelt zich vergeleken met jongeren ook het meest thuis in hun buurt, is tevredener met de bevolkingssamenstelling en heeft meer contact met andere buurtbewoners.
Mensen op het platteland zeggen vaker dat ze hun huissleutel aan de buren durven te geven dan de inwoners van stedelijke gebieden: 82 procent tegenover 60 procent. 79 van de 100 bewoners in de provincie Friesland vertrouwen hun sleutel toe aan de buren. In Zuid-Holland is dat het laagst. Daar geeft twee op de drie mensen (67 procent) aan hun buren de sleutel toe te vertrouwen.
