ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

700 medewerkers ICE en grenspolitie teruggeroepen uit Minnesota

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 15:38
bijgewerkt om woensdag, 04 februari 2026 om 15:50
anp040226186 1
Ruim zevenhonderd medewerkers van de federale immigratiediensten worden teruggehaald uit Minneapolis en het aangrenzende St. Paul. Dat meldt Tom Homan, die door president Donald Trump naar de staat Minnesota werd gestuurd om toe te zien op de immigratiedienst ICE en de grenspolitie aldaar.
De inzet van de diensten in Minnesota leidde tot veel ophef, onder meer omdat agenten van ICE en de grenspolitie in twee losstaande incidenten kort na elkaar een burger doodschoten. Dat leidde tot nog grotere protesten tegen de diensten, die volgens tegenstanders bezig zijn met willekeurige campagnes gericht tegen vermeende illegale migranten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

ANP-545447886

Jongen van 13 zwemt 14 kilometer in woeste zee en redt zo de rest van het gezin

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

Loading