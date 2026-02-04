700 medewerkers ICE en grenspolitie teruggeroepen uit Minnesota

Ruim zevenhonderd medewerkers van de federale immigratiediensten worden teruggehaald uit Minneapolis en het aangrenzende St. Paul. Dat meldt Tom Homan, die door president Donald Trump naar de staat Minnesota werd gestuurd om toe te zien op de immigratiedienst ICE en de grenspolitie aldaar.

De inzet van de diensten in Minnesota leidde tot veel ophef, onder meer omdat agenten van ICE en de grenspolitie in twee losstaande incidenten kort na elkaar een burger doodschoten. Dat leidde tot nog grotere protesten tegen de diensten, die volgens tegenstanders bezig zijn met willekeurige campagnes gericht tegen vermeende illegale migranten.