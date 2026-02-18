85 landen veroordelen Israëlische plannen Westelijke Jordaanoever (maar Israel moordt gewoon door)

In een gezamenlijke verklaring veroordelen 85 VN-lidstaten, waaronder Nederland, de Israëlische plannen om de greep op de bezette Westelijke Jordaanoever verder te verstevigen.

"Wij veroordelen met klem unilaterale Israëlische besluiten en maatregelen die erop gericht zijn Israëls onwettige aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden," aldus de verklaring, die ook is ondertekend door een aantal internationale organisaties.

"Dergelijke besluiten zijn in strijd met Israëls verplichtingen onder het internationaal recht en moeten onmiddellijk worden teruggedraaid."

Meerdere omstreden besluiten

Israël nam de afgelopen tijd meerdere omstreden besluiten over de bezette Westelijke Jordaanoever, bijvoorbeeld om tientallen miljoenen euro's uit te trekken voor de registratie van land in een deel van de Westelijke Jordaanoever. Als inwoners niet kunnen bewijzen dat ze grond bezitten, kan dat volgens de krant Haaretz onder controle van de Israëlische staat komen te staan.

In een eerdere verklaring sprak een blok van acht moslimlanden dinsdag over een "gevaarlijke escalatie" en een "schending van het internationaal recht".